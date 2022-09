Vende la droga sotto gli occhi della polizia di Stato, pusher in manette

Il non essersi guardato intorno prima di consegnare la droga all'acquirente si è rivelato un errore fatale per un senegalese 32enne che, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato arrestato da una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini. Lo spacciatore, infatti, è stato notato dagli agenti che intorno all'1 pattugliavano le strade di Marina Centro mentre con fare sospetto consegnava un involucro a un'altra persona che poi si allontanava con fare circospetto. Il personale della Questura è quindi entrato in azione per bloccare il pusher che, da una perquisizione, è stato trovato in possesso di altre dosi di stupefacente e contanti ritenuti il provento delle precedenti vendite. Il tutto ha fatto scattare le manette ai polsi del 32enne che, dopo una notte in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima giovedì mattina.