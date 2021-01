Vendevano abusivamente tabacchi e melassa per narghilé di contrabbando: chiusi dalla Finanza quattro negozi

I Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato notifica a quattro provvedimenti di “chiusura temporanea” di altrettanti pubblici esercizi. Cinque, cinque, otto e quindici, sono i giorni di chiusura disposti nei confronti, rispettivamente, di un bar di Rimini gestito da un cittadino cinese, di un minimarket di Riccione gestito sempre da un cinese, di un esercizio di Rimini gestito da una italiana e di un esercizio di Bellaria Igea Marina gestito da un marocchino, che deteneva, ai fini della vendita ai clienti, melassa di contrabbando utilizzata per il fumo con il narghilè.

I provvedimenti sono scaturiti dalle attività ispettive operate nei mesi scorsi dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Rimini che hanno contestato violazioni al Testo unico delle leggi doganali, ovvero accertato in concreto la vendita abusiva di sigarette e altri tabacchi lavorati. La legge prevede in questi casi la temporanea chiusura dell’esercizio commerciale come misura ulteriore di natura amministrativa che per la melassa in contrabbando, si aggiunge alla sanzione amministrativa di 2.270 euro, trattandosi di quantitativo inferiore ai 10 kg (sopra i quali scatta la violazione penale).

Il servizio svolto dai Finanzieri rientra tra le numerose attività di controllo economico del territorio che la Guardia di Finanza di Rimini conduce in tutta la provincia per la prevenzione e la repressione di tutte le tipologie di illecito di natura economico-finanziaria e, nello specifico, per il rispetto delle norme poste a tutela dell’economia e della salute dei consumatori, attraverso la protezione della legalità del mercato dei beni e dei servizi, a difesa della libera concorrenza e soprattutto a tutela degli operatori economici corretti e dei consumatori.