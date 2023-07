Vendevano delle preziose e rare carte dei Pokemon rubate, tre giovani condannati per ricettazione

Sono stati ritenuti colpevoli del reato di Ricettazione e tre giovani riminesi, difesi dall'avvocato Piero Ippoliti, sono stati condannati due a 2 anni e il terzo a 3 anni. Il gruppo, composto da un 27enne, un 32enne e un 23enne, era finito nei guai nel giugno del 2021 quando a Bologna avevano cercato di vendere a un negozio per collezionisti delle preziose carte da gioco dei Pokemon risultate rubate. Il mazzo, del valore di 12mila euro, era sparito da un negozio analogo di Ravenna il 16 giugno di quell'anno e il colpo aveva fatto subito molto scalpore tra i collezionisti perchè secondo quanto emerso era composto da carte estremamente rare e quindi preziose. Il titolare dell'attività bolognese, a conoscenza del furto, aveva riconosciuto immediatamente quel set e aveva chiamato sia il collega romagnolo che una Volante della polizia di Stato. Gli agenti avevano provveduto a fermare i tre riminesi, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, legati agli stupefacenti e per spendita di soldi falsi, che erano stati portati in Questura e fotosegnalati. Le foto erano poi state girate al negoziante ravennate che li aveva riconosciuti come gli autori del furto del set delle carte facendo così scattare la denuncia.