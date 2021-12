Dalla vendita delle mele un tesoretto per le persone in difficoltà

La sindaca di Santarcangelo Alice Parma e l'assessore Danilo Rinaldi hanno accolto in Municipio una delegazione del Lions Club di Santarcangelo, che ha donato 1.400 euro ai Servizi sociali. I fondi andranno a integrare quanto già stanziato dall’amministrazione comunale per far fronte alle situazioni di emergenza alimentare sul territorio.

La somma donata è stata raccolta dal Lions Club di Santarcangelo durante la Fiera di San Martino, attraverso la vendita di mele fornite gratuitamente dall’azienda Marlene nell’ambito dell’iniziativa nazionale “La mela della solidarietà”.

“Ringraziamo il Lions Club per questa generosa donazione – dichiarano sindaca e assessore – che si ripete dopo quella dello scorso anno. In un frangente reso complicato dalla pandemia, che non sembra volerci dare tregua, è ancora più importante come comunità consolidare gli strumenti che abbiamo a disposizione per aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Da questo punto di vista ogni aiuto è importante, accanto alle consistenti risorse già messe in campo dall’amministrazione comunale”.