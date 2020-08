Vendono alcolici in bottiglia fuori dall'orario consentito: multate due attività

Proseguono i controlli della Polizia Locale sul consumo di alcol negli orari notturni, specie per reprimere l'eventuale vendita a minori o in orari vietati dalla normativa. Due le sanzioni elevate da due pattuglie, formate da 5 agenti in abiti civili, nella nottata fra venerdì 31 e sabato 1 agosto, in violazione del regolamento comunale che vieta la vendita di alcol in bottiglia dopo le ore 22.

Una disposizione rafforzata dalla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna dello scorso 29 giugno che ha riconosciuto legittimo il divieto di vendita di alcolici da asporto in vetro dopo le 22, rigettando il ricorso avanzato dai titolari di un market contro il Comune di Rimini. L'amministrazione ricorda che, con la delibera approvata nell’agosto 2013, il Consiglio Comunale aveva modificato il regolamento di Polizia Urbana di Rimini, andando a definire limiti più stringenti per la vendita di bevande alcoliche da asporto, allo scopo di contrastarne l’abuso: in particolare l’art. 34 ter del regolamento comunale prevede, sia per i pubblici esercizi sia per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e distributori automatici, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro a partire dalle 22. Una decisione motivata dalla necessità di prevenire il consumo smodato di alcolici in orario notturno in particolare – ma non solo - da parte dei più giovani, che spesso si rivolgono ai market per avere accesso a birra, vino e superalcolici a prezzi più a buon mercato, con rischi per la salute degli assuntori ma anche per la sicurezza pubblica e il decoro urbano. Un tema particolarmente rilevante nel periodo estivo, quando i minimarket restano aperti anche oltre la mezzanotte, orario oltre il quale, per regolamento, non si possono vendere bevande alcoliche da asporto a prescindere dal tipo di contenitore.

Nel corso dei controlli della serata poi è stato sanzionato anche un venditore ambulante, sorpreso sul lungomare a Marina Centro ad esercitare la sua attività di vendita itinerante, in divieto alla normativa prevista. Il venditore, già conosciuto dagli agenti, è stato allontanato con una sanzione di euro 1032.