Vendita illegale di alcolici, scatta la chiusura per il minimarket

Arriva la stangata per un minimarket di viale Regina Margherita sorpreso dagli agenti della Municipale per due volte nel giro di tre giorni a vendere alcolici dopo la mezzanotte. Al titolare, già sanzionato per oltre 24mila euro, è stata notificata la decisione della Prefettura di chiudere l'attività per 7 giorni. Si tratta del secondo minimarket di cui è stata disposta la chiusura, dopo il provvedimento notificato alla vigilia di Ferragosto ad un esercizio di viale Vespucci.