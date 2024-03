Il Comune vende un terreno di 4 mila metri nella zona artigianale, base d'asta a 190 mila euro

È già disponibile sul sito del Comune il bando d’asta pubblica per la vendita di un terreno di circa 4mila metri quadrati in via del Tiglio, nella zona artigianale. Facendo seguito all’atto di indirizzo approvato il 30 maggio 2023 dal Consiglio comunale, il Servizio patrimonio ha predisposto il bando che prevede una base d’asta di 190.263 euro per l’area verde di 4.014 metri quadrati stata acquisita al patrimonio comunale nel 1987, a seguito di un Piano particolareggiato presentato nel 1977 da un’impresa privata e completato nel 1984. La superficie, non edificabile, ha funzioni di completamento e servizio rispetto al territorio confinante.

L’asta pubblica si svolgerà con il metodo delle offerte segrete e verrà aggiudicata al concorrente che presenterà quella economicamente più alta, anche in presenza di una sola offerta valida. La scadenza per la presentazione delle offerte – per cui è richiesto un deposito cauzionale di circa 3.800 euro – è fissata alle ore 13 di venerdì 12 aprile, mentre l’apertura delle buste e il vaglio delle offerte da parte della commissione di gara appositamente preposta saranno effettuati lunedì 15 aprile a partire dalle ore 9 in Municipio.

Il bando d’asta è pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.santarcangelo.rn.it/elementi-per-homepage/info-utili/bando-dasta-pubblica-per-la-vendita-di-terreno-a-verde-situato-in-fondo-alla-via-del-tiglio-zona-artigianale.