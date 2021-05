Venditore abusivo in spiaggia si dà alla fuga alla vista della polizia: merce sequestrata

Al via oggi la stagione balneare e, insieme ai primi turisti in spiaggia, sono arrivati puntuali anche i controlli della Polizia per il contrasto del commercio abusivo. Via dunque ai servizi di vigilanza e controllo del territorio lungo il litorale, anche con l’impiego di moto d’acqua, per incrementare la vigilanza delle spiagge, in previsione del notevole afflusso di persone che visiteranno la riviera in questi giorni, anche in vista del ponte di mercoledì 2 giugno.

E proprio durante uno di questi servizi una pattuglia della Polizia di Stato, ha individuato un venditore abusivo e ha sequestrato merce dalla bancarella allestita a riva dal venditore.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo è subito fuggito cercando di portare con sé la merce, ma durante l’inseguimento ha perso il sacco poi recuperato dagli agenti che hanno così sequestrato una ventina di borse e altrettante cinture, oltre a numerosi abiti femminili.