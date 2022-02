Venditti De Gregori, il tour dei due cantautori sbarca all'Arena della Regina

Primo tour insieme per Antonello Venditti e Francesco De Gregori che, dopo l’esordio comune con l’album "Theorius Campus" del 1972 e due lunghe carriere portate avanti in parallelo, hanno deciso di unire le forze e i repertori dando vita a uno show in cui interpreteranno in una nuova veste i rispettivi successi, accompagnati da un’unica band. I concerti, che arrivano a 50 anni esatti da quel disco che li vedeva insieme come duo, partono il 18 giugno con una grande anteprima allo stadio Olimpico di Roma, nel cuore della loro città, e poi toccano le principali città italiane per tutto luglio e agosto. La tappa romagnola dei due cantautori è prevista per il 16 luglio all'Arena della Regina di Cattolica. Venditti & De Gregori hanno inoltre ri-registrato a due voci "Generale" e "Ricordati di me", capisaldi della loro produzione e della musica italiana: i due brani saranno contenuti in un 45 giri da collezione in uscita venerdì 4 marzo.