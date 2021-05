Venduto lo stabile della ex nuova Questura, il prezzo salito fino a 4 milioni

Si sono concluse nella giornata di mercoledì le vicissitudini dello stabile abbandonato di via Ugo Bassi, a Rimini, che avrebbe dovuto ospitare la nuova Questura. L'immobile, della superficie commerciale complessiva di metri quadri 24.583 con annessa area coperta e scoperta di catastali metri quadri 19.440 ed adiacenti appezzamenti di terreno di catastali metri quadri 39.074 in parte edificabili, in forte stato di degrado da un decennio e diventato ricettacolo di sbandati, è stato battuto all'asta fallimentare per un importo di 4 milioni di euro. Ad aggiudicarsi il lotto è stato il Gruppo Conad ma, al momento, non è dato a sapere se la struttura ospiterà un supermercato, un centro commerciale o altro. Un prezzo rilevante calcolato che, andate deserte le precedenti convocazioni, la base d'asta era scesa fino a 1,5 milioni di euro. Sono stati 5, nella mattinata di mercoledì, i soggetti a cercare di aggiudicarsi la struttura con rialzi di 30mila euro fino a quando a spuntarla è stato il Gruppo Conad. Soddisfazione è stata espressa dal curatore fallimentare della Da.Ma., Andrea Ferri, che grazie all'incasso milionario potrà ripianare parte dei debiti della società fallita.