Ha venduto scooter e moto a generazioni di riminesi, addio allo storico titolare del concessionario

Riminese in lutto per la scomparsa di Giovanni Argilli, aveva 87 anni ed era molto conosciuto in città grazie alla sua passione per i motori. Sono in tanti in queste ore ad aver ricordato la sua figura: in quanto ha venduto moto e scooter a molte generazioni di riminesi. Aveva iniziato gestendo un parcheggio di biciclette e noleggio tandem, poi aveva aperto un’officina ufficiale di Ktm in via del Titano. Negli Anni 80 il passaggio alla Honda, con la sua concessionaria in via delle Fosse. Ancora negli ultimi giorni si era recato, come sempre, nella sua attività ora gestita dal figlio Daniele. A dare l’annuncio della scomparsa la moglie Mirella, i figli Milena e Daniele, le nipoti Asia, Alice e Lara, la nuora Sabina, il genero Marco, i fratelli Arnaldo e Bruno. Il funerale avrà luogo sabato, 6 luglio, alle ore 11,30 nella Chiesa Parrocchiale S. Maria Ausiliatrice (Salesiani). Veglia di preghiera venerdì, 5 luglio, alle ore 19 in chiesa.