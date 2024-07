Un venerdì con Gran galà di chiusura del Festival del Sole e i fuochi d’artificio

Dopo lo spettacolare Gran galà di chiusura del Festival del Sole (ore 21 piazzale Roma) e dei fuochi d’artificio (mezzanotte, su tutta la costa), in programma venerdì sera, sarà Dargen D’Amico, domani sera la stella della Notte Rosa di Riccione. Il popolarissimo rapper, cantautore e produttore discografico sarà il protagonista assoluto del Capodanno dell’estate “Sotto il sole di Riccione” con un attesissimo concerto in piazzale Roma dalle 22. Affermato come uno degli artisti più innovativi, spostando i confini del genere rap e fondendolo con la musica colta italiana, Dargen D’Amico, ha uno stile unico che si caratterizza per la destrutturazione del linguaggio e giochi di parole sofisticati, che creano un equilibrio perfetto tra significati profondi e riflessioni ironiche.

Dargen D’Amico, con il suo impegno costante nel portare la musica a un pubblico sempre più vasto e il suo talento poliedrico, si conferma un artista inarrestabile e visionario. “Ciao America” rappresenta uno spaccato dei nostri tempi, una fotografia del mondo attuale ricca di dubbi e contraddizioni dolorose. Questo progetto è il frutto del lavoro creativo che da sempre spinge Dargen D’Amico a scrivere testi profondi e ironici, affrontando anche temi di attualità.

Il disco include anche il brano “Onda Alta”, presentato a Sanremo, che ha dato inizio a un progetto complesso e articolato, costruito intorno all’essere umano. Sul palco di Riccione, D’Amico sarà accompagnato dai fidati musicisti e collaboratori Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi: “Dargen D’Amico offrirà al pubblico di piazzale Roma un’esperienza straordinaria. Sarà un grandissimo evento per una Notte Rosa di Riccione indimenticabile con il Gran galà di chiusura del Festival del Sole e i fuochi d’artificio di questa sera, il concerto di Dargen D’Amico, la strepitosa proposta di tutti i locali e le discoteche di Riccione e poi ancora il concerto all’alba di domenica mattina dei Neri per caso e l’incontro con Gino Paoli e Rudy Zerbi di domenica sera. Volevamo una Notte Rosa pop, siamo certi che le premesse ci siano tutte”.

Nota biografica di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico, rapper, cantautore e produttore, è uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Con dieci album all’attivo, ha segnato la storia dell’hip hop italiano con opere come “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008). Ha fuso il rap con la musica colta italiana, creando uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e giochi di parole equilibrati. Ha collaborato con artisti come Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua. Inoltre, è stato giudice di “X Factor” per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023.