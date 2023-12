Il vento distrugge la tensostruttura del baseball, scatta la solidarietà dei club per far proseguire l'attività

Sono ingenti i danni alla tensostruttura di Riccione dove si allenano baseball, pattinaggio e atletica. Il maltempo che si è abbattuto nel weekend ha letteralmente divelto la copertura e reso inagibile l’impianto sportivo di fianco al campo da baseball. “Avremo un incontro in giornata con l’assessore Imola – spiegano dalla Riccione Baseball -, per capire cosa fare. La sensazione è che i tempi saranno lunghi, il danno è notevole, facilmente si dovrà rifare tutta la copertura e rischiamo di perdere l’impianto per tutto l’inverno”. Il baseball adopera l’impianto fino a marzo, con la presenza di gruppi di ragazzi dai 6 ai 17 anni. Non appena saputa la notizia, tra le altre società di baseball del territorio è partita una vera propria corsa alla solidarietà.

Tutti i club hanno espresso vicinanza e annunciato di voler mettere a disposizione degli spazi. Così la Junior Rimini Baseball Softball: “Una notte di vento ha fortemente danneggiato la tensostruttura del Riccione Baseball, lasciando danni e ragazzi senza un riparo dal potersi allenare. Lo Junior Rimini si rende disponibile ad aiutare il Riccione Baseball, e a dare un sostegno per la loro attività sportiva”. Aggiunge il New Rimini: “I danni che la tempesta di vento ha procurato alla palestra attigua allo stadio del baseball di Riccione mettono in grave difficoltà la società della Perla Verde. Anche New Rimini, oltre a manifestare vicinanza, si mette a disposizione per aiutare l'attività dei giovani atleti”.

E già dalla giornata di lunedì (4 dicembre) alcuni atleti proseguiranno nelle proprie attività a Rimini. “Non sarà agevole, sia per i più piccoli sia per i genitori – dicono dalla Riccione Baseball -, confidiamo con il Comune di poter trovare sul territorio una soluzione alternativa. Nel frattempo ringraziamo per tutta la vicinanza ricevuta in queste ore”.