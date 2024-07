Vento e afa alimentano le fiamme, vasto incendio nella Valconca

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di giovedì in Valconca e che sta tenendo occpupate le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per circoscriverlo ed evitare che si possa ulteriormente propagare. Le fiamme, secondo quanto emerso, sono partite da un capanno agricolo e alimentate dal vento e dall'afa hanno attaccato il campo adiacente per poi ampliarsi ulteriormente. L'allarme ha fatto intervenire tre squadre antincendio dei vigili del fuoco di Cattolica e un ulteriore rinforzo arrivato da Rimini che, a causa delle condizioni meteo e del terreno interessato, hanno faticato non poco a circoscrivere la zona interessata. Al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.