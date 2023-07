Il vento risparmia il territorio di Rimini, pochi danni e solo tre interventi per rami divelti

Sono solo 3 gli interventi registrati dalla sala radio dalla Polizia locale Rimini e dal coordinamento provinciale di Protezione Civile, tra questa notte e questa mattina, a causa della perturbazione di vento che ha colpito la Romagna e anche il territorio provinciale di Rimini, con una velocità dei venti di moderata intensità, registrata intorno ai 23 Km/h.

Tre rami divelti, caduti sulla strada a causa dei venti provenienti prevalentemente da sudovest, che hanno avuto questa mattina qualche rinforzo con raffiche di intensità superiore, ma senza fare particolari danni sul territorio.

L’allerta meteo, segnalata di colore “giallo” per vento, emanata dalla Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna - ha messo in guarda diverse squadre della Polizia locale, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, intervenute da questa mattina per risolvere le poche segnalazioni giunte dal territorio comunale.