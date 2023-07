Il vento scaraventa grossi rami contro il treno Ravenna-Rimini: spavento tra i passeggeri, un ferito

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per i passeggeri a bordo del treno regionale che nella tratta Ravenna-Rimini è stato colpito da alcuni rami divelti dal forte vento che ha sferzato la Romagna questa mattina, martedì 25 luglio. All'altezza della pineta in zona parco Primo Maggio i rami si sono staccati ed hanno colpito il convoglio, causando danni ai vagoni e costringendo il macchinista a fermarsi alla stazione immediatamente successiva, quella di Savio. La notizia è riportata da RavennaToday.

Il treno, composto da 5 vagoni, ha subito alcuni danni alla carrozzeria e ai finestrini. Una cinquantina le persone a bordo, fortunatamente un solo ferito che è stato medicato sul posto e ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

I passeggeri sono stati supportati dal personale delle Ferrovie dello Stato e dalla Polfer: con mezzi alternativi sono stati portati alle stazioni successive dove hanno potuto riprendere il viaggio. In azione il personale delle Ferrovie per sistemare il treno danneggiato.