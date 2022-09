Verde e decoro urbano: i cittadini di Riccione adottano i parchi

Si è svolto ieri al Castello degli Agolanti l’incontro tra i rappresentanti del gruppo social “Per La Verde Riccione”, la sindaca Daniela Angelini e gli assessori Simone Imola e Christian Andruccioli. Un incontro nato dalla volontà dell’amministrazione di raccogliere le proposte e richieste da parte della società civile. Il primo appuntamento, organizzato dal gruppo social attivo su Facebook e nato nel gennaio 2022, aveva come focus il verde e il decoro urbano. Durante l’incontro uno dei portavoce del gruppo Daniele Massarente insieme ad una trentina di iscritti ha presentato alla sindaca e agli assessori un documento con ben 12 suggerimenti per la tutela del e la cura del patrimonio ambientale. A Carla Biso, costituzionalista, ex difensore civico del Comune di Riccione e iscritta al gruppo il compito di leggere e spiegare i punti.

Il documento parte dal tema interventi di tutela del verde nei cantieri esistenti e futuri finalizzati alla realizzazione di progetti di “riqualificazione e rigenerazione urbana”. In sostanza si chiede all’amministrazione una attenta valutazione sull’abbattimento degli alberi. Il secondo punto è dedicato al censimento arboreo, mancato negli ultimi anni. Il divieto dell’uso dei pesticidi è al terzo punto. Si propone inoltre all’amministrazione che gli interventi di manutenzione e cura del verde siano eseguiti da ditte certificate. Altra richiesta riguarda l’incremento degli orti urbani e di conseguenza una campagna di educazione e manutenzione di orti e giardini. Valorizzazione degli alberi monumentali e creazione di un vivaio cittadino, che possa diventare centro didattico.

Gli ultimi punti sono stati dedicati alla richiesta di attenzione e cura su determinati spazi, come il Rio Melo e il Marano. Infine, nel documento si chiede una forte attenzione al tema transizione ecologica, quindi alla costituzione delle comunità energetiche e all’ energia rinnovabile e risparmio energetico. Ripristino di alberi e siepi in luoghi abbandonati e riprogettazione di spazi d’incontro come le piazze sono gli ultimi due punti inseriti all’interno del documento presentato.

“Mi fa molto piacere – ha detto la sindaca Angelini – che ci siano cittadini che hanno a cuore la cura del verde della nostra città. Occasioni come questa sono importanti perché mettono in contatto le persone con chi amministra. Per noi è stato interessante conoscere questa esperienza di cittadinanza attiva, persone che si impegnano per prendersi cura del territorio e dei beni comuni. Un gruppo nato sui social che ora si presenta con proposte concrete è sicuramente apprezzabile. Dalla sistemazione delle siepi e degli alberi, alla realizzazione degli orti comunali, alla creazione di un vivaio cittadino sino alla richiesta di nuove piantumazioni di alberi: come amministratori abbiamo raccolto tanti spunti interessanti sui quali vogliamo impegnarci”. “A margine dell’incontro – spiega Massarente – abbiamo chiesto alla sindaca e agli assessori di piantare un albero. Un gesto per dare il via, simbolicamente, all’impegno questa amministrazione alla cura del verde urbano e dell’attenzione all’ambiente”.