Alla scoperta del verde urbano, Bellaria ospita una decina di ragazzi provenienti dalla Turchia

La Città di Bellaria Igea Marina ha il piacere di ospitare, questa settimana, una decina di ragazzi provenienti dalla Turchia, che sul territorio comunale stanno conducendo uno stage alla scoperta del verde urbano e delle migliori pratiche di cura e manutenzione del patrimonio ambientale cittadino. I giovani ospiti, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono studenti di un istituto superiore turco di agraria e sono presenti in Romagna questi giorni grazie a un progetto Erasmus Plus.

I momenti di formazione a Bellaria Igea Marina vengono condotti da Luca Berardi, titolare del locale vivaio “La signora delle erbe” e sono incentrati su attività come la potatura in vista dell’inverno ma anche sull'acquisizione di competenze specifiche, come la distinzione tra erbacce perenni e infestanti. Attenzionato, in particolare, il vasto patrimonio di aiuole presente sul territorio a partire dalle oltre ottanta presenti sul lungomare Colombo, con attività prevista inoltre presso il parco della Casa Rossa: dove i ragazzi visiteranno anche il patrimonio mussale.

Nella giornata di lunedì, la prima trascorsa a Bellaria Igea Marina, gli studenti sono stati accolti presso la residenza comunale dal sindaco Filippo Giorgetti e dagli assessori Flaviana Grillo e Adele Ceccarelli, con quest’ultima presente anche nel successivo momento formativo sul lungomare di Bellaria; la settimana di stage si chiuderà per i ragazzi con una sorta di verifica e con un nuovo incontro con gli amministratori locali, in cui avranno modo di condividere impressioni ed emozioni circa l’esperienza trascorsa in città.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale di Bellaria Igea Marina condotto dall'amministrazione in questi anni, patrimonio che conta circa 250 aree verdi e oltre 10.500 alberi: una ricchezza a cui sono legate anche le positive performance della città nel contesto delle iniziative di Asproflor – Comuni Fioriti.