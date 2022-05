Verso il completamento la nuova rotatoria tra via Montescudo e via Coriano

Proseguono in linea con la programmazione i lavori per la realizzazione della rotatoria e del sottopasso ciclabile nell’area tra le vie Montescudo e via Coriano, uno dei sei grandi interventi che porteranno al definitivo superamento dei ‘buchi neri’ della Statale 16. Una serie di opere attese da anni - parte dell’ampio programma di opere complementari alla terza corsia dell’A14 a carico di Autostrade per l’Italia – ed entrate nel vivo nel marzo scorso, con l’obiettivo di ricucire in maniera definitiva la storica frattura del territorio, compattando la città a mare e a monte dell’Adriatica. Dopo la riapertura al traffico il 17 maggio scorso della Statale 16 in entrambe le direzioni, avanzano step dopo step i cantieri per la rotatoria tra le vie Montescudo e via Coriano: ad oggi – terminata la rampa di diversione della SS16 verso via Montescudo e realizzata da parte di Hera buona parte della nuova fognatura per il convogliamento delle acque nere - resta da completare solo l’attraversamento stradale in corrispondenza di via Flaminia Conca, che sarà terminato dopo la risoluzione di alcune interferenze riscontrate, operazione che non dovrebbe comunque avere ripercussioni sulla programmazione delle attività. Sono inoltre già state completate le opere idrauliche e le cordonature marginali della rampa di collegamento tra via Coriano e la SS16, nonché l’ampliamento della carreggiata della SS16 in direzione sud.

Per quanto riguarda il sottopasso ciclopedonale, sono state completate la posa degli scatolari strutturali e l’impermeabilizzazione delle nuove strutture. La conclusione di queste operazioni ha permesso dal 17 maggio, cioè in linea coi tempi prefissati, la riapertura al traffico veicolare su entrambe le direzioni del tratto di Statale 16 in corrispondenza del cantiere. Attualmente, a seguito del completamento delle operazioni di rinterro e di pavimentazione della strada, sono state avviate le lavorazioni di impermeabilizzazione sulla rampa lato monte. Allo scopo di ottimizzare i tempi, Autostrade e Comune stanno già lavorando per predisporre l’allaccio degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti di sollevamento idraulico.

A partire dai primi giorni del mese di luglio si procederà alla modifica dell’attuale cantierizzazione, che dallo scorso 18 maggio ha comportato la chiusura del tratto di via Flaminia Conca da via Santerno fino all’intersezione con la Statale 16. A partire delle prossime attività di cantiere, che saranno definite in questi giorni nel dettaglio a seguito del confronto con la Prefettura, la circolazione veicolare inizierà ad avere una configurazione molto simile a quella definitiva prevista dal progetto.

Avanzano parallelamente i lavori propedeutici alla nuova rotatoria sulla SS72 e SS16. Sono in fase di realizzazione la circonferenza esterna e le rampe di collegamento, mentre sono terminate le operazioni di pulizia delle aree lato “Garden” ed è in corso il controllo dei pali di sottofondazione della barriera integrata, in previsione delle successive prove di carico assiale. Sempre nell’area tra SS72 e SS16 è iniziata la posa del nuovo Collettore Ausa che attraverserà, in tutta la sua estensione, la nuova rotatoria. Contestualmente proseguono le attività di pulizia del torrente Ausa per il collocamento della nuova pista ciclabile di collegamento con via Arno.