Verso la conclusione la riqualificazione di via Verdi

Con l'avvio dell'asfaltatura nella giornata di venerdì, va a concludersi l'intervento di riqualificazione dei marciapiedi di Via Verdi, nel tratto compreso tra il lungomare Rasi Spinelli ed il Piazzale De Curtis. Il cantiere dovrebbe ultimarsi nell'arco della prossima settimana (condizioni metereologiche permettendo). I lavori, svolti dalla Coir (Consorzio Imprese Romagnole) si sono effettuati tramite il ricorso all’accordo quadro per una spesa pari a circa 130mila euro. Il rifacimento dei marciapiedi ha fatto seguito anche ai lavori di riqualificazione della condotta idrica effettuati da Hera. Tra le migliore apportate si è tenuto conto dell’importanza di garantire una ampiezza minima di 90cm per garantire il transito a tutti, compreso chi ha disabilità o difficoltà motorie.

Nel frattempo, la Giunta Comunale riunitasi ieri pomeriggio ha dato il via libera al progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nelle vie Beethoven e Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Volturno. Per questi due cantieri è prevista una spesa di 289mila euro. In entrambi i casi si procederà alla fresatura ed al rifacimento del tappetino di usura. Per via Beethoven, inoltre, è prevista una riqualificazione più articolata in considerazione anche del fatto che si tratta della via d'accesso alla struttura ospedaliera del Cervesi. Si realizzerà, quindi, un nuovo marciapiede dalla larghezza di oltre 2 metri, con relativi scivoli su accessi e attraversamenti pedonali e carrai, per consentire la massima fruizione anche alle persone con disabilità. Il marciapiede sarà costituito da cordoli in calcestruzzo e pavimentazione in asfalto completa di percorsi tattili per tutta la lunghezza dell'intervento. L'inizio dell'esecuzione dei lavori è prevista tra maggio e giugno prossimi.