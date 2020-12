Verso la zona gialla ma l'assessore avvisa: "No agli assembramenti da shopping"

Bene lo shopping, specie se nei negozi locali, ma guai agli assembramenti: a Rimini non si devono vedere le scene di Milano e Torino dopo il passaggio da zona rossa ad arancione. Mentre anche Rimini ci si aspetta un alleggerimento delle restrizioni, arriva l'altolà dell'assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad. Quelle delle grandi città "sono immagini che stridono con i numeri che ogni giorno continuano ad arrivare, da tutta Italia. Il bollettino dei contagi, dei ricoverati, dei decessi, per quanto arrivino segnali che fanno ben sperare, non possono farci abbassare la guardia", manda a dire oggi. "Per questa ragione se, come ci auguriamo, nei prossimi giorni anche per il nostro territorio dovessero essere introdotte misure meno restrittive per le attività commerciali, per i pubblici esercizi e più in generale più possibilità di mobilità per le persone, abbiamo tutti l'obbligo di evitare scene come quelle viste a Milano e a Torino".

Sadegholvaad, quindi, nel giorno che apre il mese delle festività "e alla vigilia del possibile ritorno dell'Emilia Romagna a zona gialla", rinnova un doppio invito: "Supportiamo i negozi di vicinato, le nostre attività, la nostra piccola rete commerciale, ma in modo responsabile, tutelando la salute nostra e del prossimo". Il Comune, prosegue, sta lavorando "per supportare i commercianti in questa difficile fase con diverse iniziative e vogliamo che il centro, i borghi, le aree urbane commerciali siano fruibili e a portata di cittadino". Ma sta ai cittadini "fare shopping, passeggiare, nel rispetto delle regole e delle norme: distanziamento, osservare il numero massimo di clienti nello stesso negozio, avere l'accortezza di indossare sempre e bene la mascherina. Evitare dunque le possibili situazioni di assembramento, per non vanificare i tanti sacrifici di cui l'intera comunità si sta facendo carico", chiosa.