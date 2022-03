Ad Italia, Verucchio è tra i 10 borghi italiani da visitare almeno una volta nella vita

«Visitarli, significa diventare azionisti della bellezza. Contribuire a mantenere vivo un incanto». Si apre con questa suggestione di Fiorello Primi, presidente dell’associazione I Borghi più belli d’Italia, il servizio pubblicato il 3 marzo da Ad Italia, rivista italiana del magazine internazionale Architectural Digest nata negli Usa nel 1920 e pubblicata anche in Cina, Francia, Germania, Russia, Spagna, Messico e America.

Il servizio a firma Marco Morello, proposto anche in inglese per le edizioni estere, si intitola “I 10 borghi italiani da visitare almeno una volta nella vita” e in questo tour ideale “in luoghi da scoprire e proteggere” Verucchio costituisce la quarta tappa di un viaggio che parte da Civita di Bagnoregio.