Verucchio accoglie il comandante provinciale dei carabinieri

Il sindaco Stefania Sabba e la giunta comunale al completo hanno ricevuto questa mattina in municipio il colonnello dei carabinieri Mario La Mura, accompagnato nell’occasione dal comandante della Compagnia di Novafeltria capitano Carmelo Carraffa e da quello della locale stazione luogotenente Luciano Masini. Nel corso di un ampio confronto in cui l’ufficiale alla guida del Comando Provinciale da appena qualche mese ha dimostrato un’ottima conoscenza del territorio e delle sue dinamiche, la prima cittadina e gli assessori hanno rinnovato la piena disponibilità dell’amministrazione comunale alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e augurato buon lavoro al colonnello La Mura. Ringraziando inoltre la Stazione di Villa Verucchio e la Compagnia di Novafeltria per il presidio costante, da svolgere sempre più in sinergia con il Comando provinciale. Il sindaco Stefania Sabba ha quindi donato al comandante di una serie di pubblicazione su Verucchio, la sua storia e i “gioielli” della cittadina e dell’intera vallata.