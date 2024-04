Verucchio verso le elezioni, approvato il Bilancio. La nuova amministrazione erediterà 9 milioni di opere

Documento Unico di Programmazione (Dup) approvato con l’astensione dell’opposizione, mentre il bilancio di previsione 2024-2026 ha ottenuto il voto favorevole di Verucchio Domani e contrario di Immagina Verucchio: il terzultimo consiglio comunale di mandato ha approvato i due importanti documenti che faranno da trait d’union con la prossima amministrazione, cui - ha spiegato la sindaca Stefania Sabba rispondendo a un’interrogazione del consigliere Roberto Baschetti - “resteranno in eredità interventi già progettati, finanziati, in itinere e in grandissima parte assegnati e in partenza per 9.328.000 euro”. Ma andiamo con ordine.

Tariffe invariate

“Il bilancio predisposto per il triennio a venire tiene in considerazione la necessità di garantire all’amministrazione subentrante un breve periodo di continuità in termini di previsione di entrate e spese correnti, così da permettere la necessaria operatività dell’ente fino all’insediamento definitivo” ha premesso l’assessore Roberto Sandon, scendendo quindi nel merito: “In fatto di entrate tributarie, sono state confermate ancora una volta le aliquote Imu, l’addizionale comunale Irpef e il canone unico patrimoniale adottato nel 2022 che comprende occupazione di suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone dei mercati. Non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini è stata una tendenza dell’intero mandato, in cui non c’è stato neanche un aumento delle tariffe e anzi abbiamo abbassato le aliquote Irpef. Attendiamo ora i dati del Piano Economico Finanziario (PEF) che delibera Atersir da cui usciranno le tariffe della Tari”.

Opere finanziate

In apertura di seduta era stata come detto la sindaca Sabba a fare il punto sulle opere e gli interventi già progettati e finanziati che resteranno in dote a chi seguirà. Uno stato dell’arte preceduto da una serie di considerazioni di carattere generale e fisiologico e particolare, considerato il quinquennio che va a chiudersi. “La grande mole di lavori finanziati nel presente mandato amministrativo e ad oggi non avviati o non completati, va ben oltre i 9 milioni di euro. Le motivazioni di tale situazione, sono in primis fisiologiche: è impossibile - e anche sbagliato - pensare che al termine di un mandato amministrativo, i lavori pubblici previsti e finanziati siano tutti terminati. Si aggiunge poi, nella fattispecie, la difficoltà organizzativa del settore tecnico del nostro Comune, che nel presente mandato ha visto succedersi ben tre posizioni organizzative, ha affrontato la sostituzione del referente dell'ufficio manutenzioni e memoria storica del territorio, ha attraversato le difficoltà derivanti dalla continua modifica del Codice degli Appalti, della normative dei contratti pubblici, ha dovuto fare i conti con le peculiarità legate al periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con l'eccezionale impennata dei prezzi dei materiali e dell'energia derivanti dalle guerre. Si è dovuto formare il personale per gestire le risorse del PNRR, dell'emergenza alluvione, per i monitoraggi obbligatori per ciascun tipo di contributo. Per tutti questi motivi il settore negli ultimi anni è stato potenziato con l'inserimento di una segreteria dedicata e con l'assunzione di ulteriori due figure qualificate, due architetti). Oggi, al termine di tale potenziamento e riorganizzazione, si può sostenere - senza timore di smentita - che questa amministrazione, lascia un settore in piena forma e sicuramente migliore di come l'ha trovato. Quanto alla tipologia e alla spesa dei singoli lavori pubblici ecco l'attuale stato di fatto”.

Tutti i lavori pubblici

- €1.500.000 (risorse proprie): demolizione ex Canonica di Villa Verucchio e ricostruzione di nuovo edificio Polifunzionale, compreso piazzale/parcheggio antistante. lI progetto esecutivo rivisto alla luce della nuova normativa, verrà acquisito e validato entro il presente mese di aprile. Seguirà la pubblicazione del bando per affidare i lavori entro li 2024. I lavori avranno una durata di due anni circa.

- € 342.500 (contributo RER): Piano piazze, cioè riqualificazione di Piazza Primo maggio, Piazza Europa compresa l'illuminazione artistica del Centro Civico, Piazza 25 aprile. I lavori sono iniziati il 27 marzo scorso e avranno una durata di circa 6 mesi

- € 2.410.000 (risorse proprie da pagare in 7 anni): Riqualificazione, efficientamento e potenziamento della pubblica illuminazione. La sostituzione di n. 2.127 corpi illuminanti con tecnologia a LED all'avanguardia è in completamento. Nel corrente mese di aprile saranno avviati i lavori per l'installazione di 120 nuovi punti luce LED ad alta efficienza in zone attualmente non illuminate. I lavori avranno una durata di circa 4 mesi

- € 420.000 (contributo ministeriale): messa in sicurezza Rupe e scalinata del soccorso, dal parco 9 Martiri fino al Piazzale ex macello. I lavori avranno inizio entro giugno e avranno una durata di circa 3 mesi.

- € 100.000 (risorse proprie): Allestimento interno spazi espositivi della Pinacoteca. Il completamento dei lavori ad apertura al pubblico sono previsti entro dicembre 2024.

- € 180.000 (contributo ministeriale): di cui €90.000 per la sostituzione degli infissi della Palestra Rodari (lavori già affidati, da eseguire nell'estate 2024) e €90.000 per l'efficientamento energetico della Sala Romagna Mia (affidamento lavori entro il 5 settembre).

- € 200.000 (contributo ministeriale): Efficientemente scuola media Pazzini di Verucchio. Lavori già affidati, da eseguire nell'estate 2024.

- € 250.000 (contributo ministeriale): Efficientemente scuola media Pazzini di Villa Verucchio. Lavori già affidati, da eseguire nell'estate 2024.

- € 10.000 (contributo ministeriale): fornitura e installazione nuove telecamere per potenziamento videosorveglianza scuole Rodari di Villa Verucchio e attiguo parco delle Speranze. Lavori da eseguire nell'estate 2024.

- € 84.000 (risorse proprie): miglioramento illuminazione artistica Rocca del Sasso. L'Ente attende il progetto entro il corrente mese di aprile ed i lavori saranno eseguiti entro li 2024

- € 1.430.000 (fondi governativi): Ripristino frane viabilità.

- € 1.595.000 (opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione): di cui €800.000 relativi al progetto n.20 ed - - --- €325,000 relativi al progetto .n 21 dell'area ex Carlini; €470.000 relativi al progetto di

Via Terracini. L'Ente attende i progetti entro giugno ed i lavori saranno terminati presumibilmente entro li 2025.

- € 100.000 (contributo STAMI di cui il 10% cofinanziato con risorse comunali): Efficientamento e riqualificazione illuminazione stadio Villa Verucchio. I lavori saranno avviati in base ai tempi del finanziamento

- € 600.000 (contributo STAMI di cui il 10% cofinanziato con risorse comunali): efficientamento

e creazione illuminazione artistica per la Rocca del Sasso e la rupe, il Museo e la Torre Campanaria. I lavori saranno avviati in base ai tempi del finanziamento

- € 7.000 (finanziamento ATERSIR): gestione del territorio a tutela della risorsa idrica in località Ponte Verucchio ex casello ferroviario. I lavori saranno ultimati entro l'anno 2024.

- € 30.000 (finanziamenti FONDI PER LA MONTAGNA): sistemazione Via dei Tigli a Pieve Corena. I lavori saranno ultimati entro l'anno 2024.

€ 70.000 (consorzio di bonifica di cui il 10% cofinanziato con risorse comunali): sistemazione Via dei Contrabbandieri, Via Pieve, Via Barbatorta, Via della Greppa, Via dei Vigneti. I lavori saranno terminati entro l'anno 2024.