Verucchio fa la conta dei danni, enormi frane e alcune strade con senso unico alternato

Questo il punto sul maltempo in arrivo dal Comune di Verucchio. Sono stati istituiti con una doppia ordinanza i sensi unici alternati in via Cossure a Pieve Corena e via Mondaini a Villa Verucchio a causa di movimenti franosi a bordo strada messi prontamente in sicurezza. Una frana di grosse dimensioni si è ampliata nella notte in una grande area che dal Ventoso raggiunge la zona cosiddetta “Bruciato” ai cui lati, a distanza di oltre un centinaio di metri, si trovano un paio di abitazioni private: si è intervenuti mercoledì mattina con sopralluoghi dei tecnici comunali e dell’assessore Andrea Cardinali insieme agli uomini della Protezione Civile (ne sono in programma di nuovi anche nella giornata di giovedì) e sono stati prontamente contattati i residenti ricevendo tutte le rassicurazioni del caso.

Sul territorio comunale, non risultano al momento vie e strade chiuse alla circolazione, né famiglie evacuate.

Continuando a sconsigliare tutti gli spostamenti se non strettamente necessari, "l’amministrazione ringrazia i cittadini per la grande collaborazione dimostrata e ricorda che per segnalare ogni situazione di emergenza è possibile contattare i Vigili del Fuoco di Rimini al 115". E in orario di lavoro anche l’Ufficio Tecnico allo 0541-673961.