C'è il Verucchio Festival con Ludovico Einaudi, scattano per 5 serate alcune modifiche alla viabilità

Per far sì che il pubblico possa godere al meglio i sei concerti del 38° Verucchio Festival in calendario fra martedì 26 e domenica 31 luglio, sono state approntate tutta una serie di misure in fatto di viabilità e sicurezza. L’ordinanza numero 52 prevede che nelle cinque serate di eventi in piazza Battaglini, a partire quindi da mercoledì 27 luglio piazza Malatesta sarà chiusa al transito fra le ore 19 e l’1. “Il cuore del capoluogo appena riqualificato offre ora sedute, fioriere, spazi per poter concedersi in sicurezza un aperitivo o una cena pre concerto oppure regalarsi un dopo Festival nelle attività di somministrazione che vi si affacciano. Nella Sala Magnani bookshop della manifestazioni è ospitata la mostra “Collezione del Povero Diavolo “ di Marco Neri, c’è una nuova Galleria d’Arte Contemporanea nell’ex edicola-tabaccheria sotto il porticato e nell’ex Biblioteca di via Rocca e con questo provvedimento si intende far sì che botteghe, ristoranti e attività varie possano accogliere il pubblico in assoluta tranquillità e che chi sceglie di partecipare al Festival possa fruire di una piazza pedonale fino a oltre la mezzanotte” spiega l’amministrazione.

Con l’ordinanza numero 53 si sono invece approntate una serie di disposizioni specifiche sulla prima serata, il concerto di apertura di Ludovico Einaudi nella cornice del Parco 9 Martiri. Per consentire agli oltre 2000 partecipanti di raggiungere la suggestiva location senza preoccuparsi di cercare un parcheggio, è stato organizzato anche un servizio navetta con partenza e ritorno in via Del Tesoro 251 a Villa Verucchio.