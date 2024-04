"La nuova stagione non sono tanto questi volti ma la capacità di relazionarsi, in queste settimane e soprattutto nei prossimi 5 anni, con l'intera comunità verucchiese per le scelte che ci saranno da fare e saranno tante e non saranno facili nel mondo che cambia". Con questo slogan Verucchio Futura presenta la sua squadra per le elezioni amministrative che sarà composta da Fabio Bianchi, Mara Bollini, Fabio Borghesi, Luca De Gregorio, Luigi Dolci, Emanuela Domino, Sonia Goretti, Christian Maffei, Paolo Masini, Mauro Montanari, Marilena Paterniani, Claudia Pazzini, Maria Antonietta Pazzini, Edoardo Perazzoni, Christian Riccardi, Emanuele Zanni.

"Da parte mia dico solo una cosa - aggiunge la candidata sindaca Lara Gobbi - chi mi conosce sa che sono una persona determinata, nel mio lavoro, nelle mie amicizie, e soprattutto una persona che agisce in scienza e coscienza, ascoltando tutti ma ragionando sempre con la propria testa. Nella politica, a tutti i livelli, spesso si dice e si legge la frase: chissà chi ci sarà dietro? Beh..nel caso di Verucchio e de 'La nuova stagione' l'unica cosa che mi interessa e che ci interessa è il bene e il futuro di Verucchio, da ricercare senza alcuna interferenza o influenza vecchia o nuova. Su questo mi impegno e garantisco già ora".