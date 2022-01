‘Verucchio plastic free’: consegnate altre 175 borracce agli alunni

Un altro doppio “lotto” di borracce nelle scuole del territorio per una Verucchio sempre più plastic free. Sono state consegnate questa mattina alla presenza dell’amministratore unico Alessandro Rapone 175 borracce in alluminio logate Amir Spa agli alunni delle classi prime delle scuole medie Norberto Pazzini del capoluogo e di Villa Verucchio. Un’ulteriore “fornitura” da parte di Amir che si aggiunge alle 470 donate lo scorso anno a tutti gli alunni e nell’occasione rivolta ai nuovi ingressi alle medie. A queste si sono poi aggiunte ulteriori 140 borracce logate Città di Verucchio e Amir Spa per tutti gli insegnanti e il personale Ata dell’Istituto Comprensivo.



L’iniziativa, finalizzata alla realizzazione di azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, rientra nell’ambito di ‘Verucchio plastic free’, il progetto messo in essere con l’obiettivo di ridurre il consumo di contenitori in plastica monouso, favorire stili di vita ecosostenibili e contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento. La cerimonia di consegna è avvenuta in corrispondenza degli erogatori d’acqua installati nei medesimi plessi lo scorso anno grazie a Romagna Acque, che consentiranno agli alunni di usufruire di acqua fresca microfiltrata limitando così l’utilizzo delle bottiglie in plastica monouso. Al doppio ideale taglio del nastro erano presenti la sindaca Stefania Sabba, l’assessora ai servizi educativi Sabrina Cenni e l’amministratore unico di Amir Alessandro Rapone.