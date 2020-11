Verucchio si fa in "tre" in difesa delle donne: le iniziative in programma

Mascherine arancioni indossate da tutti i dipendenti e gli amministratori mercoledì 25 novembre in municipio, la Rocca Malatestiana illuminata a sua volta di arancione e una seconda panchina rossa nel capoluogo. Il Comune di Verucchio mette in campo una serie di azioni in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e raccoglie l’invito dell’associazione Soroptimist International d’Italia ad aderire alla campagna istituzionale ‘Orange the World’ promossa da UN Women, Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere.

"Nel complimentarci con il Soroptimist per l'impegno e la dedizione a temi umanitari così importanti e sempre attuali, abbiamo invitato una delegazione dell’associazione mercoledì 25 in Comune per testimoniare tutti insieme il percorso intrapreso a livello mondiale e la presidente Gabriella Vitri ci ha comunicato che sarà presente insieme ad alcune rappresentanti - afferma il sindaco Stefania Sabba - Inoltre, grazie a una donazione della Parafarmacia Del Ghetto di Villa Verucchio, alle 8.30 tutti i dipendenti e gli amministratori indosseranno mascherine arancioni e riceveranno un messaggio di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. Mascherine che saranno a disposizione anche di tutti i cittadini che quel giorno avranno appuntamenti in municipio".

Nella serata del 25 novembre, la nostra Rocca Malatestiana visibile dalla Riviera e da gran parte della vallata sarà illuminata di arancione grazie alla disponibilità della Provincia di Rimini che metterà a disposizione dei vari Comuni apposite gelatine di varie misure e ci consentirà così un "colpo d'occhio" in grado di raggiungere tante persone. Domenica 29 novembre, inaugureremo infine la seconda Panchina Rossa (pensate come simbolo del rifiuto alla violenza sulle donne) sul territorio: la prima fu collocata qualche anno fa all’entrata del Centro Civico, questa, realizzata dai Ci.Vi.Vo cui va come sempre il nostro ringraziamento, sarà posizionata al Parco Area Sacra del capoluogo, in zona piscina comunale. Nell’occasione saranno installate nell’area anche alcune sculture a tema dell’artista Paola Martelli e vista la necessità di evitare possibili assembramenti la cerimonia sarà trasmessa in streaming sulla nostra pagina Facebook", aggiunge la prima cittadina insieme alla capogruppo di maggioranza con delega alle pari opportunità e al rispetto Linda Piva.