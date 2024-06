Anche il vescovo Anselmi alla moto benedizione di Misano, in regalo un casco del club

Il Moto Club Misano ha organizzato la tradizionale moto benedizione con ritrovo in centro a Misano, dopo un breve giro sulle strade del Sic il gruppo in parata ha raggiunto la chiesa della Colonnella di Rimini dove attendeva don Concetto, dopo una breve funzione religiosa a benedetto tutti i partecipanti e le moto, gradita a sorpresa la visita di sua eccellenza il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, al quale il presidente del moto club Duilio Damiani ha donato una t-shirt e un casco in ricordo del sodalizio Misanese.