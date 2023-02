Il vescovo Anselmi alla scoperta del territorio, visite a Cattolica e da Confartigianato

Una delegazione di Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il nuovo vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. Un’occasione di reciproca conoscenza e per rappresentare l’attività dell’associazione sul territorio provinciale insieme a tutti gli organismi delle varie categorie, oltre che per condividere alcune problematiche socioeconomiche. A monsignor Anselmi è stata presentata la natura stessa delle imprese associate, i valori economici e sociali delle aziende rappresentate, un tessuto imprenditoriale costituito da micro e piccole aziende dallo spiccato senso della collaborazione reciproca e di comunità.

Le difficoltà economiche vissute dal mondo artigiano e dalle pmi, a causa della pandemia e ulteriormente acuite dalla crisi energetica, frenano in particolare il ricambio generazionale. Il confronto è proseguito con la condivisione di un impegno: supportare le categorie imprenditoriali dando loro nuova energia affinché le imprese comprendano lo spirito di servizio rappresentato dall’impegno associativo, da quello verso la comunità e verso il prossimo, senza dimenticare l’urgenza di dedicarsi alle marginalità, alla popolazione anziana, ai giovani prossimi al lavoro e in particolare alle donne imprenditrici. Mons. Anselmi si è reso disponibile a partecipare a progetti con queste finalità.

“Ringraziamo il vescovo per l’accoglienza e per l’ascolto - commenta Davide Cupioli, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Rimini - In questa visita abbiamo evidenziato l’importanza di una Chiesa che cooperi con il mondo associativo per accompagnarlo nella sua missione. Abbiamo ribadito impegno al servizio della Diocesi e della società civile, per contribuire fattivamente alla coesione sociale, al presidio del territorio e alla salvaguardia degli ultimi, degli invisibili, dei cosiddetti ‘piccoli’”.

Il vescovo a Cattolica

Si è svolta venerdì (24 febbraio) una visita del nuovo vescovo di Rimini presso i locali parrocchiali di San Pio V a Cattolica. Ad accogliere monsignor Nicolò Anselmi il parroco don Andrea Scognamiglio, la sindaca Franca Foronchi, l'assessore ai Servizi sociali Nicola Romeo, i rappresentanti locali delle forze dell'ordine, il comandante dei Carabinieri Vincenzo Sirico, il comandante della Tenenza della Guardia di finanza Michele Bello, il comandante della Polizia municipale Ruggero Ruggiero, ed Antonio Giustini responsabile della Caritas.

La Prima cittadina ha dato il benvenuto al nuovo Vescovo da parte della comunità cattolichina, omaggiandolo anche con una ceramica decorata artigianalmente. Nel corso del cordiale colloquio la sindaca ha evidenziato al Vescovo le pecurialità della realtà di Cattolica, inserita nel più ampio contesto collettivo provinciale. A Monsignor Anselmi è stata testimoniata da parte di tutti gli intervenuti la massima disponibilità alla collaborazione, proseguendo e rafforzando quanto già di buono fatto con il suo predecessore Francesco Lambiasi.

"La nostra è una città molto attiva - ha sottolineato la Foronchi - che conta tante realtà del terzo settore, di volontariato, pronte a sostenere nelle difficoltà, nelle emergenze. Il ruolo della Chiesa, in questo senso, è fondamentale ed i parroci sono punti di riferimento. Oggi è stato un piacere averla avuta tra di noi e la invitiamo a tornare presto a trovarci per incontrare la nostra comunità".