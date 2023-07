Vetrina del negozio in fiamme, si sospetta un atto vandalico

È con tutta probabilità un atto vandalico quello che, nella tutte tra sabato e domenica,ha mandato in fumo la vetrina di un negozio di caramelle di Bellaria. L'allarme è scattato dopo le 5 quando, in via Paolo Guidi, si sono levate le fiamme davanti all'entrata facendo accorrere i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto ad estinguere il principio d'incendio che ha provocato solo danni da fumo. Il titolare ha sporto denuncia contro ignoti e, i carabinieri, sono intervenuti per un sopralluogo acquisendo i filmati delle telecamere che sorvegliano la zona.