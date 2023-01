Via alle adesioni all’associazione di Protezione civile di Misano

Dopo la fase costituente, l'associazione di protezione civile "Misano 2030" muoverà i primi passi sul territorio per presentarsi alla cittadinanza e promuovere l'adesione all'associazione, che adesso ha l'ambizione e la volontà di crescere ed allargare la propria base. L'obiettivo, spiega il presidente Davide Siliquini "è quello di dialogare con la città per poter illustrare le finalità e l'importanza di questo progetto. In questi incontri sarà possibile aderire, tramite l'iscrizione, all'associazione. La fase successiva poi, sarà quella di organizzare i corsi specifici di abilitazione, poter essere operativi nelle attività di supporto della Protezione Civile e del COI". Gli incontri si terranno il 2 e il 9 febbraio alle ore 21: giovedì 2 presso la sala polivalente di Scacciano, il 9 presso la sala riunioni Palazzina Bianchini (sede uffici anagrafe).