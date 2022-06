Verso la conclusione il cantiere di via Circonvallazione, verrà ripristinata la Ztl in orario serale

Lavori praticamente in fase di conclusione, si va verso la nuova viabilità per la zona di via Circonvallazione Occidentale, dove si sono svolti di recente i lavori per realizzare la nuova rotatoria e tutto l'asse dedicato alle piste ciclabili. A riportare le novità in arrivo è un'ordinanza a firma del sindaco pubblicata sull'albo pretorio comunale. In particolare si va verso un ritorno alle origini con doppio senso di marcia e istituzione della Ztl notturna (20,30-7,30) dalla nuova rotatoria in intersezione con via Massimo D’Azeglio in direzione Corso D’augusto.

Questi i provvedimenti inseriti in ordinanza: doppio senso di marcia e divieto di sosta su ambo i lati eccetto nel tratto da via Fracassi all’intersezione con la rotatoria Paolo Scarponi; all’intersezione con la rotatoria con via M.D’Azeglio dare la precedenza; all’intersezione con via P.S.Tosi direzione obbligatoria diritto; all’intersezione con la rotatoria Paolo Scarponi dare la precedenza; zona a traffico limitato dalle ore 20,30 alle ore 7,30, eccetto veicoli autorizzati, dall’intersezione della rotatoria con via M.D’Azeglio direzione Corso D’Augusto.

Via Oliveri: senso unico di marcia direzione via Italo Flori; sosta consentita negli appositi stalli longitudinali. Via Italo Flori (da via Olivieri e via Fracassi): senso unico di marcia direzione via Fracassi; all’intersezione con via Ceccarelli direzione obbligatoria diritto; all’intersezione con via Fracassi fermarsi e dare la precedenza e direzioni consentite destra e sinistra; sosta consentita negli appositi stalli longitudinali.