Via Circonvallazione, il marciapiede non c'è più. Partiti i lavori per la nuova ciclabile

Stanno entrando nel vivo i lavori per la nascita nella nuova pista ciclabile in via Circonvallazione Occidentale. Gli operai sono al lavoro per la demolizione dei marciapiedi a cui farà seguito la posa della nuova ciclabile. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia locale a regolare traffico e passaggi pedonali. Nelle ore di punta si registrano dei rallentamenti e degli ingorghi, ma la nuova viabilità stamane (26 gennaio), con l'introduzione dei nuovi sensi unici, non faceva riscontrare enormi criticità.

Viabilità - Via Flori e via Olivieri hanno cambiato senso di marcia

Con questo intervento si completerà il collegamento ciclabile nel tratto dal Castel Sismondo al parco 25 Aprile, così come verrà messa in sicurezza l’intera area di accesso al ponte di Tiberio con ampliamento dei marciapiedi e nuova pavimentazione di pregio a terra. È prevista inoltre la realizzazione in fondo a via D’Azeglio di una rotatoria (con diametro esterno pari a 18,50 metri e diametro della corona interna di 5,80 metri), con isola centrale “sormontabile”, che consentirà quindi di rendere più agevoli le manovre per le diverse tipologie di veicoli. Il progetto, vale 430 mila euro.