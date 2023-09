Via Dalla Chiesa, conclusi i lavori del semaforo a chiamata: più sicurezza per cittadini e studenti

E’ stata ultimata nei giorni scorsi l’installazione del semaforo pedonale a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente al civico n.34 di Viale C. Alberto dalla Chiesa. Un lavoro importante, funzionale alla vicinanza con il Palazzo di Giustizia, la zona delle scuole e adiacente alla sede designata per il trasferimento temporaneo di alcune classi del Liceo Einstein.

L’intervento in particolare ha comportato la realizzazione delle rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul marciapiede lato nord e l’installazione dei semafori a chiamata, oltre alle realizzazioni dei sotto servizi per l’alimentazione e la regolamentazione dell’impianto. A conclusione dell’intervento è stato eseguito anche il rifacimento dell’asfalto nelle porzioni di pavimentazione stradale interessate dagli scavi. Il progetto, che ha avuto una spesa complessiva di circa 86 mila euro, è stato diretto e coordinati dal Servizio Infrastruttura Stradale di Anthea, su incarico del Settore Infrastrutture e Qualità Urbana.