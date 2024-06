Al via da Firenze il Tour de France, diretta su Rai 2. Bettini: “Una tappa che può diventare subito cattiva”

Al via da Firenze la 111esima edizione del Tour de France. L’arrivo sul lungomare di Rimini è atteso attorno alle 17,30. La prima tappa in Italia con un dislivello di 4 mila metri prevede la scalata del Passo dei Tre Faggi 12.5 km al 5.1%), la salita del Passo delle Forche (2.5 km al 6.2%, terza categoria), il Passo del Carnaio (10.5 km al 4.6%), Barbotto (5.8 km al 7.6%), San Leo (4.6 km al 7.7%), San Marino (7.1 km al 4.8%), con scollinamento a 26 km dal traguardo. Tadej Pogacar, dopo lo spettacolo regalato agli appassionati vincendo il Giro d'Italia 2024, ha già annunciato che andrà all'attacco anche nella tappa Firenze-Rimini per cercare di conquistare subito la maglia gialla. Tra i suoi rivali ci saranno Mathieu van der Poel e Tom Pidcock, giusto per citare due nomi di livello assoluto. L'Italia fa il tifo per Alberto Bettiol, neo campione italiano, pronto a dare il massimo.

L’ex campione Bettini: “E’ una tappa che può diventare subito cattiva”

"E' un Tour diverso, parte cattivo. Abbiamo sempre fatto tutti le critiche alla corsa per i primi giorni di attesa o tappe nervose. Qui, invece, si inizia con un percorso diverso: attraversare l'Appennino non è mai banale. La storia del Giro lo insegna". Lo spiega all'Agenzia Dire Paolo Bettini, l'ex campione di ciclismo, a pochi minuti dal via della Firenze-Rimini. Tappa, osserva, "che può diventare subito cattiva. A Rimini c'è una maglia gialla che aspetta i corridori, che interpreteranno la corsa come fosse una classica. E domani rincareranno la dose: fare due volte il san Luca, a Bologna, non è banale". Al campione nazionale Alberto Bettiol, quindi, "consiglio di correre come se il Tour finisse domani sera e crederci perché in queste due tappe può fare bene". Bettiol, aggiunge, "lo metto tra i favoriti. Oggi, per me si spacca tutto e uno come Remco Evenepoel...", suggerisce. "Ha detto che non vuole sprecare energie per fare venti chilometri pancia a terra per andare all'arrivo, perché il finale è piatto. Però se arriva un gruppetto di una ventina, li può battere in volata", sentenzia.

Diretta su Rai 2

La prima tappa del Tour de France 2024 Firenze-Rimini di 206 km partirà alle 12:40. L'arrivo è previsto intorno alle 17:30. Diretta in chiaro da Raisport e dalle 14 da Rai 2 e in streaming da Raiplay dalle 12:40. Per gli abbonati diretta su Eurosport 1 dalle 11:45, streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11:45.