Una via Flaminia più sicura e moderna, nuova ciclabile e piazzole di sosta per i veicoli leggeri

Sono partiti in questi giorni i lavori relativi di “Adeguamento funzionale della mobilità ciclabile lungo la via Flaminia, dalla chiesa Santa Maria Annunziata (Colonnella) a viale Settembrini”, un importante cantiere che prevede complessivamente 5 macro-aree d’intervento. Oltre alla riqualificazione della ciclabile di Via Flaminia, sono infatti previste piazzole di sosta per i veicoli leggeri e strumenti di monitoraggio per l’utilizzo della pista ciclabile. Il progetto include anche interventi dedicati a bicibus e piedibus nella zona delle scuole del Villaggio primo maggio.

Un’azione quindi variegata, che parte dalla necessaria manutenzione straordinaria di una delle ciclabili più frequentate della città - in quanto serve la zona della Colonnella e il centro studi - ma che si allarga anche ad altri interventi paralleli. Tutti compresi nel più generale “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” (disciplinato da un D.M. del 2016) e dal Piano Operativo di Dettaglio (POD) del progetto "Sicuri in bici. Collegati alla città” che il Comune ha fatto nel 2018.

Ciclabile Via Flaminia

In particolare per i lavori che interessano il tratto di pista ciclabile della Via Flaminia - compreso fra la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Annunziata (Colonnella) e la rotatoria di Via Settembrini - verranno eseguiti vari interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pista ciclabile e degli attraversamenti pedonali e ciclabili. Lo scopo è quello mettere in sicurezza l’utenza “debole” costituita da pedoni e ciclisti che devono transitare e attraversare la trafficata Via Flaminia.

Piazzole di sosta per veicoli leggeri

E’ prevista la realizzazione di 18 piazzole per la sosta di “veicoli leggeri”, biciclette e monopattini, diffuse in un ampio quadrante della città interessato da questo progetto al fine di incentivare la sosta ordinata e organizzata sia dei veicoli privati che dei mezzi in sharing. Le piazzole verranno realizzate: nel Villaggio San Martino, rotatoria Gross, Colosseo, Via Santerno, Via Costa, Via Flaminia (n.2), Via Settembrini, Ospedale, Via Stampa, Via Fada, Tribunale, parcheggio Giovanni da Rimini, parcheggio Via Balilla, Viale IX Febbraio (n. 2), Via Crispi e Via Bastioni Orientali.

Bicibus e Piedibus

I due interventi relativi a “bicibus” e “piedibus” interessano la Scuola Elementare di Villaggio 1 Maggio in Via Bidente ed i percorsi ciclopedonali limitrofi.

Il progetto prevede anche la fornitura e installazione di un totem per la rilevazione del numero degli utenti che utilizzano la pista ciclabile di Via Flaminia. L’esecuzione dei lavori lungo la Via Flaminia comporterà una parziale riduzione della carreggiata stradale, ma non sono previste interruzioni o limitazioni alla circolazione.

I lavori partiranno dalla via Settembrini con direzione Rimini con un cantiere itinerante che interesserà a tratti la via Flaminia, per limitare al massimo i disagi alla circolazione stradale.

La fase iniziale del cantiere che prevede una parziale riduzione della carreggiata durerà circa 2 settimane. Il resto delle lavorazioni, che proseguiranno in modo diffuso nei vari punti interessati, non avranno ripercussioni sulla circolazione e saranno concluse nel complesso entro la fine dell’estate. L’esecuzione dei lavori, il cui costo è di 270 mila euro, è assegnato ad Anthea, che provvederà alla direzione dei lavori ed al coordinamento generale.

“Si tratta di interventi - precisa l’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni - che partono da una necessaria manutenzione su parte delle opere già esistenti, finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi ciclo pedonali. L’intervento più significativo è certamente quello in zona Colonnella lungo la via Flaminia, dove sono previsti anche i riposizionamenti di alcune fermate del T.P.L., in una parte più ampia della sede stradale, che permetterà agli autobus, di sostare senza intralciare ed interrompere il traffico veicolare. Sarà riasfaltata anche l’area prospicente la facciata della Chiesa e verrà allargato il marciapiede posto sul lato di Via Flaminia, in adiacenza alla stessa, al fine di permettere un transito agevole e in sicurezza delle biciclette e dei pedoni”.