Via libera all’acquisto di un immobile in piazza Decio Raggi da adibire a uffici dei servizi civici

Procede il progetto dell’amministrazione comunale verso l’ampliamento della mappa dei servizi diffusi della città. La V Commissione nella seduta di martedì (14 novembre) ha espresso parere favorevole all’acquisto dell’immobile in piazzale Decio Raggio a Miramare, in posizione antistante agli uffici di proprietà comunale che già ospitano la sede della delegazione dei servizi civici e il distaccamento della Polizia locale, per riorganizzare i servizi decentrati anagrafici e trasferirli nel nuovo immobile.

Un percorso che va via via implementandosi e che in questi mesi ha visto l’apertura di nuovi servizi per il pubblico da nord e sud della città con l’obiettivo di avvicinare il Comune ai cittadini e che oggi compie un ulteriore passo in avanti in vista del passaggio in consiglio comunale per l’approvazione dell’acquisto del nuovo immobile che andrà ad accogliere sportelli, uffici e servizi.

“Avanza il processo di decentramento – commenta l’assessore ai servizi civici Francesco Bragagni – e riorganizzazione dei servizi pubblici di prossimità, che vuole avvicinare il Comune ai cittadini. A Miramare stiamo procedendo con l’acquisto dell’immobile che risponde alle nostre esigenze: vicino ai parcheggi, locale ampio e accessibile, collegato agli altri sportelli con l’obiettivo di creare un nuovo polo di funzioni a servizio dei cittadini. Questo acquisto dà continuità a quel progetto di ampliamento dei servizi civici che ha già visto nei mesi scorsi aprire la nuova delegazione territoriale di via Bidente in un quartiere al centro di una importante crescita demografica come Villaggio Primo Maggio, oltre alla riorganizzazione di alcuni servizi come l’accesso senza prenotazione presso la delegazione di Viserba e lo spostamento della delegazione del centro storico dal corso d’Augusto alla più funzionale e accessibile piazza Cavour”.

Sempre in commissione, parere favorevole all’attribuzione dallo Stato al Comune degli ultimi beni immobili del tracciato ex linea ferroviaria Rimini – San Marino, fra cui una sede di casello, in esecuzione della normativa sul federalismo demaniale.