Via libera agli stalli rosa: realizzati 12 parcheggi per donne in gravidanza e genitori con bimbi fino a 2 anni

Anche a Cattolica sono arrivati gli stalli rosa. L’Amministrazione comunale ha infatti realizzato le 12 aree di sosta gratuita riservate alle donne in stato di gravidanza o a genitori con figli di età non superiore a 2 anni. Per identificarli, un pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo, ossia donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a 2 anni, ricavabile dall’immagine della carrozzina per bambini, che viene riportato sulla segnaletica verticale e orizzontale, sulla pavimentazione, in cui lo stallo rosa sarà delimitato da strisce di colore giallo.

Ed ecco la mappa dei 12 parcheggi: Piazza De Curtis (lato monte): 2 stalli; Piazza Berlinguer (area centro commerciale Diamante): 3; Via Garibaldi interna (retro ufficio postale): 1; Via del Partigiano e Carpignola (area ex Vgs): 3; Via Bandiera (nei pressi della scuola dell’infanzia): 1; Via Primule (nei pressi della scuola elementare e nido): 1; Via Germania: 1

“Anche Cattolica si è dotata di stalli rosa – spiega l’Assessora alla Polizia Municipale, Claudia Gabellini – La nostra Amministrazione ha così portato a compimento il progetto mediante la partecipazione al bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, aggiudicandoci un contributo di 12mila euro che prevede anche il rifacimento di alcuni stalli per persone con tesserino invalidi. Con la realizzazione di questi parcheggi, abbiamo mosso un ulteriore passo avanti all’interno di una visione più ampia e generale della mobilità sul territorio, per agevolare le necessità di spostamento di categorie di cittadini come le donne in gravidanza e le famiglie con bimbi piccoli fino a 2 anni. Si tratta inoltre di una prima tranche. L’obiettivo è di implementarli in base alle esigenze. Al momento li abbiamo realizzati nelle aree della città dotate dei principali uffici pubblici, poste, scuole e supermercati”. La legge nazionale istitutiva degli stalli rosa prevede l’utilizzo dei cosiddetti “permessi rosa”. Ma si tratta di una previsione non ancora attuata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. “Abbiamo quindi deciso di dare il via libera all’utilizzo dei parcheggi al momento senza rilasciare il “permesso rosa” in modo che possano usufruirne tutte le famiglie e – spiega Gabellini – con controlli da parte della polizia locale”.