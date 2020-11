Via libera al progetto di completamento del sottopasso di viale Ceccarini

Approvato dalla Giunta comunale il progetto di completamento del sottopasso ciclopedonale di viale Ceccarini. L'opera ha un costo complessivo di 751.193 euro ed è suddivisa in tre stralci. Il sottopasso quando sarà completato si presenterà ai cittadini e ai turisti con nuova pavimentazione, meno cemento e più materiali nobili e caldi come il legno. "Il primo stralcio interesserà la porzione esattamente sottostante la linea ferroviaria - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - poi si metteranno a scadenza gli altri due stralci. Il prolungamento del sottopasso lato monte già completato, con la sua ampia rampa, la bellezza dei materiali utilizzati, le luci, i corrimano e i colori caldi ha trasformato quello che era un mero passaggio di collegamento. La vecchia veste non dava assolutamente l'idea di una città elegante che invece attraverso un viale Ceccarini interrato, finalmente unisce la parte monte a quella mare. Il completamento con i nuovi arredi renderà più forte l'idea stessa dell'unione tra le due parti di viale Ceccarini".

