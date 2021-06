Via libera alla riqualificazione di 3 aree per un importo di 690mila euro

L'area archeologica del Ponte di San Vito, quella davanti alla Pieve San Salvatore e in località Gaiofana, via San Lorenzo in Correggiano. Sono tre i lotti, per un totale di 690.000 euro di investimenti, che saranno oggetto di riqualificazione a Rimini e sui quali la giunta ha dato l'ok. Con la delibera approvata ieri, c'è dunque il via libera ai progetti "Interventi di riqualificazione aree urbanizzate - anno 2020". Nel dettaglio, spiega il Comune, la riqualificazione a San Lorenzo in Correggiano, verrà realizzata a completamento del progetto di ampliamento del Cimitero, con il nuovo marciapiede in via San Lorenzo in Corregiano, per mettere in sicurezza i pedoni che, dalla vicina Gaiofana, si recano al cimitero, oltre al ripristino delle fermate autobus ai margini della strada. Per l'area archeologica del ponte di San Vito, l'idea è di riscoprirne il ruolo storico e i legami con gli elementi che lo circondano. Tra gli interventi in programma la realizzazione di un percorso ad anello per unire le rovine del ponte, l'antico tracciato della via Emilia e il fiume Uso. Inoltre è prevista una nuova pavimentazione per valorizzare l'antico tracciato della via Emilia, che dal sagrato della Chiesa dei santi Vito e Modesto condurrà al ponte, con l'illuminazione. Quanto all'area della Pieve di San Salvatore, i lavori renderanno nuovamente visibile la Pieve storica con la ricostruzione del rapporto con lo spazio antistante, liberato da siepi, pali, cassonetti, recinzioni e auto in sosta. Verrà creata inoltre un'ampia area che coinvolgerà, oltre al parcheggio attuale antistante la chiesa, anche parte dei due piazzali limitrofi di proprietà privata. Gli interventi sono finanziati per oltre il 78% con un contributo regionale, che copre la spesa per 540.000 euro e per il resto con risorse del Comune che mette dal proprio bilancio 150.000 euro.