Via libera dalla Regione per il nuovo canile nell'ex polveriera di Spadarolo

Pollice alzato da parte della Regione Emilia-Romagna al progetto del Comune di Rimini del nuovo canile e gattile nell'area dell'ex polveriera dell'Esercito, vicino al fiume Marecchia in località Spadarolo. Lo annuncia il Comune, spiegando che col parere firmato dal responsabile del Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità, Giovanni Santangelo, Viale Aldo Moro esprime il suo parere sulla coerenza e conformità del progetto, attraverso il quale Palazzo Garampi intende riqualificare un'area da tempo completamente abbandonata e degradata. Dopo la bonifica, verrà realizzato un compendio edilizio nuovo e moderno in grado di accogliere un centinaio di cani. Previsto anche un gattile, il primo in provincia. La nuova struttura sarà dotata di spazi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature, depositi per i materiali e per lo smaltimento degli avanzi e dei rifiuti, spogliatoi per gli addetti, aree dedicate all'adozione e al pubblico. Non mancheranno le strutture sanitarie, come l'ambulatorio veterinario con possibilità di degenza e le aree destinate ad ospitare gli animali o di sgambamento. Previsto anche un reparto ben riscaldato e riservato ai cuccioli. Gli Uffici regionali sottolineano come il progetto non solo "non contrasta con le previsioni urbanistiche ed ambientali che vietano interventi edilizi ed urbanistici di ulteriore impermeabilizzazione del suolo", ma addirittura comporta "un miglioramento della condizione dell'area". Ora, commentano da Palazzo Garampi, "si può formalmente avviare l'iter realizzativo, aumentando la qualità e la quantità dell'accoglienza per gli animali, bonificando una parte del territorio da troppo tempo off limits e realizzando un'opera che potrebbe offrire anche importanti opportunità di lavoro per i riminesi".