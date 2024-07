Via libera della giunta al progetto per il nuovo parcheggio dell’ospedale Ceccarini

È stato approvato dalla giunta comunale di Riccione il Quadro esigenziale e Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) che porterà alla realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area circostante l’ospedale Ceccarini lato via Frosinone, un passo importante verso una gestione più efficiente del traffico urbano e una maggiore comodità per la comunità locale. Nel corso degli anni, la particolare posizione del nosocomio cittadino, in un’area altamente antropizzata con piccole aree per la sosta e a verde e in prossimità di importanti vie di circolazione, ha evidenziato la necessità di migliorare l’accessibilità per i visitatori e il personale sanitario, di facilitare la mobilità diminuendo i tempi di ricerca di parcheggio.

L’Ausl e il Comune di Riccione hanno espresso l’interesse comune e la volontà di sottoscrivere un accordo per la realizzazione dell’opera, avente ad oggetto la cessione in concessione dell’area interessata attualmente di proprietà dell’Ausl, e la destinazione della stessa a parcheggio pubblico secondo i termini che andranno definiti nella stessa convenzione. Il progetto verrà realizzato su di un’area complessiva di circa 2.850 metri quadri e prevede la realizzazione complessiva di 84 posti auto di cui 9 per persone con disabilità, 2 posteggi rosa riservati alle donne residenti nel comune di Riccione in stato di gravidanza e con bambini al seguito fino a 12 mesi d’età, e 2 per sosta auto con ricarica elettrica, mentre la sosta per cicli e motocicli sarà consentita sotto la tettoia già presente che conta un numero complessivo di 20 unità.

L’attuale marciapiede di viale Frosinone sarà successivamente ampliato per realizzare una pista ciclabile monodirezionale protetta e tutti i percorsi pedonali saranno collegati al parcheggio e all’ospedale con l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’approvazione del documento di fattibilità del parcheggio pubblico è propedeutica per l'inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 per l’annualità 2024 e per la sua realizzazione è stata individuata una spesa complessiva di 450.000 euro.

“Da anni si attendeva di risolvere il problema del traffico e della circolazione vicino all’ospedale”, evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola “la costruzione del parcheggio garantirà un accesso più agevole ai servizi sanitari. Un’opera importante che si va ad aggiungere alla nuova rotatoria tra l’ospedale e la Statale 16 che ha già reso molto più fluida la viabilità. Ringrazio Ausl e tutti i suoi tecnici per la preziosa collaborazione nella realizzazione di questo importante progetto”.