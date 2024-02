Dopo la raccolta firme via libera da parte della giunta, il Play Hall sarà intitolato a Massimo Pironi

Il palazzetto dello sport di Riccione, il Play Hall, verrà intitolato a Massimo Pironi, ex sindaco e anima del Cuore 21 rimasto vittima nel terribile incidente autostradale del 7 ottobre del 2022 in cui persero la vita anche cinque ragazzi e un’educatrice del Centro 21. Lo ha deciso la giunta, dopo che c’era stata anche una raccolta firme per giungere a questo risultato.

Erano state oltre 500 e firme raccolte dalle associazioni sportive riccionesi per sostenere la richiesta di intitolare “un luogo di sport” all’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. Massimo Pironi aveva 63 anni ed è stato un grande innamorato della sua città, appassionato di sport, della politica intesa come servizio alla comunità e del volontariato. Dirigente d’azienda, a lungo amministratore del Comune di Riccione (sindaco dal 2014 al 2019), della Provincia di Rimini e della Regione Emilia Romagna, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita abbracciando il progetto del Centro 21 di Riccione, al servizio dei ragazzi con disabilità. Intitolare a Riccione “un luogo di sport” - si legge nel testo che era stato sottoscritto da 511 persone -, significa rendergli un giusto omaggio ma anche idealmente ricevere quel testimone fatto di attenzione e passione per lo sport da trasmettere alle generazioni protagoniste del nuovo millennio.