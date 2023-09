Via libera al piano per l'ampliamento di due aziende, le delibere approdano in consiglio comunale

Sono due i piani di sviluppo aziendale che hanno ricevuto parere favorevole nel corso della Terza Commissione Consiliare “territorio ambiente e mobilità”, alla presenza dell’assessora all’Urbanistica e Pianificazione del Territorio Roberta Frisoni. A ricevere il parere favorevole, più nel dettaglio, un procedimento unico in variante, relativo all’ampliamento di un fabbrico a uso produttivo in via San Martino in Riparotta dell’azienda specializzata nella lavorazione di ortofrutta Bernardi e l’aggiornamento del progetto di variante al Piano di Sviluppo aziendale (già approvato nel 2016) dell’impresa di costruzioni stradali Pesaresi Giuseppe Spa concernente aggiornamenti sul cronoprogramma e su alcuni aspetti attuativi. All’interno degli interventi di Pesaresi Spa è prevista anche la creazione di una ”oasi naturalistica” dedicata all’osservazione e allo studio didattico della fauna e della flora degli ambienti acquatici naturali.

Le delibere ora passano al Consiglio Comunale per la discussione e approvazione. “Anche con questi piani di sviluppo, come amministrazione comunale intendiamo favorire e sostenere le realtà imprenditoriali del territorio, che rappresentano una linfa essenziale nella direzione della crescita occupazionale - è il commento dell’assessora comunale Roberta Frisoni –. Due interventi, dunque, che sostengono impresa e lavoro grazie al potenziamento della concorrenzialità delle nostre aziende, con ripercussioni positive su tutta la comunità".