Via libera dalla Regione, l'ex colonia Enel si può demolire: al suo posto una piazza e nuovi servizi

Dopo la commissione dell’Assemblea legislativa regionale riunita, in via occasionale, nella sala del consiglio di Rimini qualcosa si muove. E per la città di Rimini è un iter che si sblocca con un peso rilevante. Come annunciato durante l’incontro riminese, ci sarà una nuova vita all'area della ex colonia Enel di Rimini: al suo posto uno spazio verde e servizi per i cittadini. L’Assemblea legislativa ha approvato l’attesa variante cartografica proposta dalla giunta che prevede di “declassare” l’edificio da “Colonia marina di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico” a “Colonia priva di interesse storico-testimoniale” permettendo così di procedere con il progetto di riqualificazione dell’area presentato dal Comune nell'ambito del Piano dell'arenile.

Nel solco della legge regionale 24/2017, senza modificare gli obiettivi della pianificazione regionale e provinciale, si amplia la gamma di azioni che l’amministrazione comunale potrà mettere in atto come il recupero di spazi verdi e di servizi oltre al miglioramento della viabilità. Sarà possibile anche la demolizione del fabbricato rendendo più fruibile l’area.

La consigliera Nadia Rossi (Pd) ha sottolineato: “L’ex colonia Enel di Rimini sarà la prima di molte che verranno recuperate e riqualificate nella nostra riviera”. Nadia Rossi, consigliera regionale e Vicepresidente della Commissione Territorio, commenta con soddisfazione il passaggio della delibera in Assemblea Legislativa che porterà alla demolizione della ex colonia di Marebello al cui posto sorgerà una piazza verde con servizi e spazi per attività rivolte alla cittadinanza.

“Formalmente da oggi la palla passa al Comune di Rimini che con il nuovo Piano dell’Arenile ha fatto un grande lavoro e deve solo partire con gli interventi, che andranno ad inserirsi naturalmente in un disegno più ampio e già in corso da tempo, che comprende ad esempio la riqualificazione dei lungomari con il Parco del Mare”. Ma la Regione successivamente intende lavorare per affrontare il tema delle ex colonie marine in modo più organico. Da Ravenna a Rimini sono circa 250 in 70 chilometri di costa. Due terzi di queste sono ad oggi abbandonate. Sono luoghi storici, alcuni anche tutelati dai beni culturali, e storicamente hanno ospitato migliaia e migliaia di bambini che arrivavano da tutta Italia e che hanno trascorso in modo felice le loro vacanze nel nostro territorio. Da decenni, essendo cambiate le abitudini e le modalità anche di fare vacanza, le colonie sono rimaste abbandonate e disabitate e spesso anche, come dire, hanno creato situazioni di insicurezza. Il caso della Ex Colonia Enel a Rimini è proprio di questo tipo: ecco perché è importante attivarsi come si sta facendo, nel quadro di un intervento generale per la Riviera che la Regione ha sempre sostenuto, penso ad esempio agli investimenti importanti sulla riqualificazione delle strutture alberghiere. Quello di intervenire sulle colonie è un impegno che ci siamo presi durante una Commissione regionale ad hoc, itinerante sulla costa romagnola, che abbiamo convocato per portare i colleghi e le colleghe in Assemblea Legislativa e vedere in concreto come versano alcune strutture”.

La colonia ex Enel, costruita nel 1950, presenta caratteristiche solo parzialmente simili a quelle anteguerra e le numerose trasformazioni subìte consegnano oggi un fabbricato privo di interesse architettonico. Con ogni probabilità la classificazione originaria, attribuita dagli strumenti urbanistici, non è corretta: lo studio preso a riferimento, infatti, ha erroneamente datato la nascita della colonia al 1932, in piena epoca fascista, data che può aver indotto in errore l’attribuzione di un pregio architettonico e di una valenza storico-testimoniale che di fatto la colonia non ha mai posseduto. A oggi le colonie censite sulla costa romagnola sono circa 250, la maggior parte delle quali in stato di abbandono. La variante prevista per il sito riminese farà da apripista ad altri progetti di recupero.