Via Lotti si allarga, iniziati i lavori: più sicurezza per i pedoni, nuova luce e alberi

Sono iniziati i lavori per l’allargamento del tratto terminale di Via Lotti in corrispondenza del campo sportivo di Viserbella. Un intervento atteso dai residenti, che ha l’obiettivo di garantire una migliore funzionalità e un accesso in sicurezza, sia all'impianto sportivo che alle abitazioni esistenti Il progetto prevede l’ampliamento della strada, nel tratto di restringimento in direzione mare, per una lunghezza complessiva di circa 220 metri, che si estenderà fino ai campi sportivi comunali di Viserbella, al fine di agevolarne la fruibilità e dare continuità al tratto di strada già esistente.

Oltre all'allargamento della carreggiata di Via Lotti - per una larghezza pari a 6,50 metri - è prevista anche la realizzazione di un percorso pedonale per garantire la sicurezza dei pedoni e l’installazione di nuovi pali di pubblica illuminazione. Lungo il margine stradale è prevista anche la messa a dimora di nuove alberature del tipo “tilia americana”.

I lavori che hanno preso avvio rientrano nel programma triennale dei lavori Pubblici 2022-2024 a completamento di un’opera di urbanizzazione primaria che ha già visto realizzato nel 2021 in via Lotti l’intervento della società Hera, nell’ambito dell’opera delle opere del “Psbo -completamento separazione Brancona e Viserbella”. La nuova carreggiata stradale sarà dotata di un sistema di caditoie per la raccolta delle acque piovane, che scaricheranno nella tubazione già realizzata. I lavori, che hanno una spesa complessiva pari a 200mila euro, avranno una durata di circa due mesi.