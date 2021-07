Via Michelangelo, partiti i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza

Si sono avviati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza di Via Michelangelo nel quartiere residenziale di Belvedere. L’intervento interessa un tratto di strada di circa 200 metri che verrà riqualificato con la realizzazione di nuovi marciapiedi, il rifacimento delle fognature per la raccolta delle acque meteoriche e si concluderà con ripristino del manto stradale. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 100 mila euro.

“Il quartiere di Belvedere risale principalmente agli anni ’60 – commenta il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni -. Le strade e gli arredi necessitano di un ammodernamento che stiamo attuando con stralci funzionali. Con questo ulteriore intervento proseguiamo il percorso di riqualificazione”.