Via Nilde Iotti entra nella toponomastica di Rimini, una cerimonia per ricordarla

Il nome di Nilde Iotti entra nella toponomastica di Rimini: a lei è stata intitolata una via nella zona residenziale nei pressi dell’ingresso est della Fiera di Rimini, compresa tra via Imperatrice Teodora e via Turchetta. A 26 anni Leonilde (questo il suo nome all’anagrafe) Iotti fu una delle 21 deputate all’Assemblea Costituente, eletta nelle liste del Pci dal primo voto anche femminile. Dal 1979 al 1992 è stata la prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire la carica di presidente della Camera dei deputati.

Per ricordarla, ieri pomeriggio, sono voluti essere presenti con una cerimonia informale, la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini, gli assessori Francesco Bragagni e Francesca Mattei, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, Emma Petitti, e le rappresentanti delle associazioni della Rete Donne Rimini (Rompi il silenzio, Uisp, Coordinamento Donne Rimini, Coordinamento Donne Acli, Soroptimist, Crisalide).